Udvalg vil intensivere rygestopindsats

Vejen Kommunes udvalg for sundhed, kultur og fritid ønsker at opgradere kommunens rygestopindsats, for at få flere borgere til at kvitte smøgerne. Arkivfoto

Når de kommende budgetforhandlinger går i gang, har udvalget for sundhed, kultur og fritid blandt andet et ønske med om, at Vejen Kommune opgraderer rygestopindsatsen.

Vejen: Den nuværende rygestopindsats i Vejen Kommune består i, at kommunen henviser borgere, der ønsker et rygestop, til Stoplinjen og Kræftens Bekæmpelse. Men står det til kommunens udvalg for sundhed, kultur og fritid, så skal den indsats meget gerne opgraderes. Opgraderingen er et af flere ønsker, som udvalget tager med, når de kommende budgetforhandlinger går i gang. - Qua den store sundhedsundersøgelse kan vi se, at de udfordringer vi har i Vejen Kommune er overvægt, manglende motion og rygning, siger Jørgen Thøgersen (S), der er formand for udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Vil have fat i de unge Det er ifølge Jørgen Thøgersen især de yngre rygere, man gerne vil have fat i. - Det ser ud, som om kurven med yngre mennesker, der ryger, er knækket i den forkerte retning, siger Jørgen Thøgersen. Den model til rygestopindsats, som udvalget gerne ser iværksat i Vejen Kommune, består af tre trin: 1. Forebyggelse af rygestart - en indsats der er målrettet børn og unge. 2. Afhjælpning af begyndende rygeadfærd - en indsats med opsøgende arbejde på skolerne. 3. Rygestop - en indsats med tilbud om rygestopkurser for voksne borgere, der ryger, og som eventuelt oplever følgevirkninger i form af blandt andet KOL eller kræft. - Det viser sig, at 70 procent af dem, der ryger, har et oprigtigt ønske op at holde op, siger Jørgen Thøgersen.