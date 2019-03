Udvalg overvejer alternative pasnings-muligheder i Askov

Udvalget vil have undersøgt, om en gruppe børn kan passes i en udegruppe, og om pasningsproblematikken eventuelt kan løses ved at lade børnehaven indgå i et samarbejde med den lokale skole og/eller andre institutioner.

Udvalget for Skoler og Børn udskød i første omgang ibrugtagning af et nyt online bookingsystem, der fungerer efter et først-til-mølle-princip. Nu er udvalget indstillet på alligevel at tage systemet i brug. Til gengæld skal administrationen se på, om det er muligt i en forsøgsperiode at tage alternative pasningsmetoder i brug i Askov.

ASKOV: Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten har en række Askov-forældre klaget til Vejen Kommune over, at de ikke længere kan regne med at få søskende passet i Askov-Malt Børnehave, der har en lang venteliste.

Tror på løsninger

JydskeVestkysten har bedt udvalgsformand Claus Kulmbach (V) kommentere på artiklen om Pernille og Jesper Thyge Christensens frustration. Forældreparret i Askov står med en datter, de et halvt år reelt ikke kan få i børnehave, fordi de er tvunget til at bruge Billinglands børnehave og ikke kan nå at aflevere og hente dér, hvis de samtidig skal passe deres arbejde.

Claus Kulmbach udtaler, at han tror på, at det lykkes at finde en brugbar løsning i Askov, og at han har den største forståelse for, at alle gerne vil have deres børn passet lokalt.

Hvad foreslår du, at familien gør i den her situation?

- Jeg vil ikke rådgive familien i, hvad den skal gøre. Jeg har selv haft små børn og ved godt, hvad det betyder, når man skal ud af døren med to børn tidligt om morgenen. Det kan kræve en vis fleksibilitet i familien, siger Claus Kulmbach, som er enig med forældreparret i, at det ikke er nogen løsning at beholde datteren i dagpleje et halvt år ekstra.

Kan du forstå, hvis familien i Askov fortryder deres bopælsvalg og føler sig "snydt"?

- Jeg synes bestemt ikke, familien bør føle sig snydt. I min optik er det absolut vigtigste for et samfund, at der er gode skole- og pasningstilbud samt et godt foreningsliv, der gør fritidslivet muligt lokalt. Og Askov er et godt område. Det bevidner den store søgning til Askov lige nu. Jeg er sikker på, at familien fortsat bliver glad for at bo og leve i Askov, lyder det fra udvalgsformanden.