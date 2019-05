Udsigt til en mere intens valgkamp i Vejenkredsen

Der kan være dem, som mener, at de to nuværende folketingskandidater, socialdemokraten Troels Ravn og Venstres Anni Matthiesen, løber med meget af opmærksomheden. Netop på grund af deres daglige færden inde i det politiske magtcentrum på Christiansborg.

Det kan godt være, at Lars Løkke og Mette Frederiksen kommer til at fylde meget - i hvert fald på tv-skærmene. Men ikke desto mindre venter der en valgkamp - og så ovenikøbet en lang én af slagsen -, som her lokalt i Vejenkredsen kan gå hen og blive mere intens og med mere kolorit end tidligere set.

Modet til at stå alene

To af medlemmerne i Vejen Byråd er på stemmesedlen, når vi skal sætte vores kryds den 5. juni. Det er dermed to folketingskandidater, som har deres bopæl i Vejenkredsen. Det er Martin Boye fra Liberal Alliance og Maya Ryom fra Enhedslisten.

Både Martin Boye og Maya Ryom har på den lokalpolitiske scene vist, at de bestemt ikke går af vejen for at fremkomme med markante synspunkter. Begge har de haft modet til også nærmest at stå helt alene med synspunkter i enkelte sager. Det mod tager de ganske givet med sig, når de skal på gader og stræder og debattere i valgarrangementer forud for folketingsvalget.

Et mere ubeskrevet blad i politisk sammenhæng er Jesper Nissen Brogaard-Radoor, som er kandidat for Kristendemokraterne, der er buschauffør og bosat Brørup.

Hos SF er én af kandidaterne i Sydjyllands Storkreds, som Vejenkredsen er en del af, Mikkel Ammitzböll. Han er oprindelig fra Grindsted - men har arbejdet i en årrække på Grønvangskolen samt Basen i Vejen.

Ind i valgkampen kommer denne gang nye partier; hele tre af slagsen. Nye Borgerliges spidskandidat Pernille Vermund har allerede været forbi Skodborg et par gange, mens Partiet Klaus Riskær og Strams Kurs med Rasmus Paludan som frontfigurer endnu her på vores kanter ikke er kendte, udover hvad vi kan følge i den nationale presse.

28 dages valgkamp er skudt i gang, og Vejenkredsens kandidater vil helt sikkert give deres bidrag.