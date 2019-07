Vejen: Onsdag aften stoppede politiet en personbil på Skovvej og testede bilisten med narkometeret. Det afslørede, at bilisten havde ført bilen i narkopåvirket tilstand. Derfor blev han anholdt og bragt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve.

Nu er vedkommende blevet sigtet for narkokørsel. Den anholdte er en 29-årig mand, som tidligere til de danske myndigheder har oplyst, at han er udrejst.