Jels: Ejeren af en ejendom på Haderslevvej ved Jels har anmeldt et indbrud til politiet. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra 1. til 12. januar. Tyven eller tyvene har opbrudt en stalddør med et koben og har været rundt i hele udhuset. Fra ejendommen er der stjålet håndværktøj, en motorsav af mærket Stihl, en grå styrthjelm, to boremaskiner af mærket Makita og flere unbrakonøgler. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN