Udfordringerne er mere praktiske end mentale

Siden 1. august 2016 har Elsebeth Kristensen også været skoleleder for skolen i Lintrup, der blev bevaret som en filial til Rødding Skole. Processen med at samarbejde på tværs af skolerne er forløbet positivt.

Lintrup/Rødding: For at få et samarbejde til at fungere optimalt, er det vigtigt, at alle involverede parter er med på at trække i samme retning.

Sådan har det været i Lintrup og Rødding, siden det blev besluttet, at Lintrup Skole blev bevaret som en filial under Rødding Skole.

- Alle er gået positivt og konstruktivt ind i samarbejdet, og det gælder både personale, forældre og børn. Alle har gjort en stor indsats for at få det til at lykkes, siger Elsebeth Kristensen, der er skoleleder for skolerne i Rødding og Lintrup.