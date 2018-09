Uden kørekort og påvirket af narkotika

Vejen: En af politiets patruljer standsede rutinemæssigt en bilist på Vestermarksvej ud for McDonalds i Vejen. Bilisten - en 22-årig mand fra Vamdrup - viste sig at være påvirket af narkotika, da han blev testet positiv for brug af cannabis. Så han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og taget med for at få udtaget en blodprøve. Derudover var den 22-årige frakendt kørekortet, så han blev også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Det oplyser Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN