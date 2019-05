Uddannelses-debat på Askov Efterskole

Askov: Venstres lokalopstillede undervisningsordfører, Anni Matthiesen, møder Socialdemokratiets undervisningsordfører, Anette Lind, i en debat på Askov Efterskole, der skal belyse de to partiers holdninger til uddannelse og undervisning

Det er Askov Efterskole, der i samarbejde med Efterskoleforeningen, der har arrangeret debatten mellem de to. Debatten kommer til at foregå på Askov Højskole og Efterskole, tirsdag 14. maj kl. 10.30, hvor alle er velkomne.

Formålet med debatten er som udgangspunkt at give efterskoleelever, men også andre interesserede, mulighed for at høre, hvordan de to store partier forholder sig til især undervisning og uddannelse op til det kommende folketingsvalg.

I debatten vil der også blive stillet spørgsmål, som eleverne opfordres til at stille i salen, og spørgsmål, der er stillet via #efterskolestemmer på Instagram.