Ubudne gæster ved Rødding Centret

Rødding: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud på byggepladsen ved Rødding Centret, hvor man i øjeblikket er i gang med at etablere en ny springgrav. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra tirsdag klokken 22 til onsdag klokken 7.45. Her har en eller flere ukendte gerningsmænd forceret nogle træplader. Fra byggepladsen er der stjålet en bindemaskine, en slagboremaskine og en borehammer. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN