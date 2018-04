Ubeboet hus tiltrak tyven

Øster Lindet: Et ubeboet hus på tvangsauktion på Terpvej ved Øster Lindet var for stor en fristelse for tyven. Ejeren af huset har således anmeldt et indbrud til politiet. Tyven har brækket et stuevindue op og gennemrodet hele huset.

Ved anmeldelsen var der endnu ikke nogen opgørelse over tyvens udbytte.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem fredag klokken 16 og lørdag klokken 10.25.