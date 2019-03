U-15 drenge i Vejen tager turen til Barcelona

VEJEN: Fredag den 12. april tager Vejen SF's U-15 drenge afsted mod Barcelona.

En fodboldtur som drengene, trænerne og forældrene har sparet sammen til i knap tre år. Turen derned bliver i bus, så drengene har 27 timers bustur i vente.

Fodbolddrengene, trænerne og forældrene har brugt deres fritid på at få skrabet penge sammen til turen. De har delt aviser ud for EDC Kronholm og Slangerup, Vejen, derefter blev der samlet trolleyer for Flex1One A/S, og så blev der pakket chokolade for fuld tryk for PR Chokolade A/S i Kolding.

Drengene har fået lavet fremmøde-trøjer til turen. De er sponsoreret af PM Taxi og Busser, AutoCentralen, Hansen & Dall og It El Teknik.

Turen varer fem overnatninger, og fodbolddrengene, deres trænere og chaufførerne skal bo på Hotel Amaraigua, som er et lille 4-stjernet hotel, der ligger cirka 60 kilometer fra Barcelona.