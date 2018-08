Bobøl: En husejer på Ribevej i Bobøl har anmeldt et indbrud til politiet. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra fredag klokken 9 til fredag klokken 13. Fra huset er der stjålet værktøj af mærket Bosch, fiskehjul, fiskestænger og en stor hvid sparegris, der indeholdt et ukendt beløb. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN