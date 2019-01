Skodborg: Ejeren af en varebil har meldt et tyveri til politiet. Tyven har tømt bilen for forskelligt elværktøj: en kapsav af mærket Husqvarna, en boremaskine af mærket Bosch, en vinkelsliber af mærket Milwaukee, et topnøglesæt af mærket Bacho, og en rundsav af mærket Makita.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem søndag og mandag, da varebilen stod parkeret på Skodborg Nørregade i Skodborg.