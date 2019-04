Tyven stjal værktøj og Citroën

Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på en adresse på Industrivej Vest i Vejen.

Her knuste tyven ruden i en hoveddør med en sten med det resultat, at han kunne låse sig selv ind i både et kontor og i et værksted.

Udbyttet blev forskelligt værktøj af mærket, Dewalt, samt en bil af mærket, Citroën C1. Bilen er koksgrå og har indregistreringsnummeret: BY 35 878.

Indbruddet er blevet begået på et tidspunkt mellem onsdag den 17. april klokken 16.00 og tirsdag den 23. april klokken 07.50.