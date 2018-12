Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en stor lagerbygning på Park Allé i Vejen. Her lykkedes det tyven at klippe en hængelås på porten til lagerbygningen.

Tyvens udbytte blev: en rød industristøvsuger, en arbejdslampe og fire-fem skråstivere til et stillads.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt torsdag mellem klokken 03.20 og klokken 05.30.