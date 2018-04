Tyven stjal også pengeskabet

Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en institution på Skovvej i Vejen.

Her lykkedes det tyven at opbryde et vindue med et koben og dermed skaffe sig adgang til et kontor. Herfra stjal tyven et mindre pengeskab, en bilnøgle og forskellige hævekort. Pengeskabet indeholdt kun et mindre kontant beløb.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem mandag klokken 19.14 og tirsdag klokken 06.30