Tyven stjal også maden

Mojbøl: Man skulle næsten tro, at tyven havde en lang huskeseddel med sig ved et indbrud på en landejendom på Prinsensvej i Mojbøl.

Her fandt tyven formentlig et kældervindue uden rude i og skaffede sig på den måde nem adgang til ejendommen. Udbyttet blev omfattende - blandt andet: to ældre elevationssenge, et 42- og et 41-tommers tv, en PlayStation 3 med 10 tilhørende spil, en Xbox og fire spisebordsstole.

Tyven benyttede også lejligheden til at stjæle noget mad - både fra køleskabet og fra en fryser.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem onsdag og fredag.