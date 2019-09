Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i et autoværksted med adresse på Industrivej Vest i Vejen.

Her lykkedes det tyven at afliste et vindue i en port. Udbyttet blev: en bilmotor, forskelligt værktøj og forskellige måleenheder.

Indbruddet blev begået natten til tirsdag klokken 00.15.