Rødding: Politiet har modtaget anmeldelse af et indbrud i en villa med adresse på Søndermarken i Rødding.

Her lykkedes det tyven at opbryde en terrassedør og at gennemrode det meste af huset.

Udbyttet blev en riffelkikkert og en håndkikkert begge af mærket Swarovski. Tyven stjal også en kostbar termiske kikkert af mærket Axion.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem fredag klokken 17.00 og søndag klokken 11.00.