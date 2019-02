Klelund: Ejeren af en bolig på Råbjergvej i Klelund har meldt et indbrud til politiet. Ved at knuse en rude lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til boligen.

Tyvens udbytte blev: nogle kontanter, et smart-tv og en iPad. Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem onsdag klokken 10.00 og torsdag klokken 16.00.