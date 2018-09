Holsted: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på Energivej i Holsted. Her lukkedes det tyven at stjæle en grå højtryksrenser af mærket: Kent. Højtryksrenseren repræsenterer en værdi af 15.000 kroner.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem fredag morgen og mandag eftermiddag.