Tyven pakkede julegaverne op

Vejen: En familie med adresse på Dalgårdsvej i Vejen har haft en ubuden gæst. Og det var ikke julemanden - snarere tvært imod, for der er tale om et indbrud. Tyven tog for sig af julegaver og benyttede bagefter lejligheden til i skjul af mørket bag et hus på Grønningen at pakke julegaverne op. De viste sig at indeholde børnetøj, hvilket åbenbart ikke var, hvad tyven havde ønske sig, for al børnetøjet blev senere fundet smidt i en bunke samme sted.

Julegaverne til børnene var dermed blevet reddet, men det samme kan man ikke sige om alt det andet, som tyven fik med sig: en hvid damecykel af mærket Avenue, en koksgrå mountainbike af mærket, Track, og en rød racercykel også af mærket Track.