Tyven mistede sin personbil

Vejen: At det er risikabelt at køre i en bil med påmonterede stjålne nummerplader, måtte en tyven sande tirsdag formiddag på Koldingvej. Her blev en bilist stoppet af en af politiets patruljer og sigtet for at have stjålet de nummerplader, som var påmonteret personbilen.

Sigtet blev han også for ikke at have den lovpligtige forsikring og for at have kørt bilen i frakendelsestiden.

Da det er tredje gang, han nu er blevet sigtet for kørsel i frakendelsestiden, blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation.

Den sigtede er en 48-årig mand.