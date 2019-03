Tyven løb med otte designerstole

Vejen: På et tidspunkt i tidsrummet fra den 17. februar til den 28. februar har der været indbrud i en villa på Torps Allé i Vejen. Her har en eller flere tyve fået adgang til villaen ved at afliste et vindue i havestuen. Tyven eller tyvene har været i hele huset. Fra huset er der stjålet otte designerstole - de såkaldte Y-stole, der er designet af Hans J. Wegner - en dyne og en Kay Bojesen abe. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN