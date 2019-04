Gesten: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud i en ejendom på Kirkevej i Gesten. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra fredag til lørdag klokken 10.50. Tyven eller tyvene er kommet ind ved at bryde en dør op. Fra ejendommen er der stjålet fire boremaskiner. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN