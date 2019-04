Tyven løb med designervarer

Øster Lindet: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud i en landejendom på Vråvej ved Øster Lindet. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra mandag klokken 14 til onsdag klokken 10.10. Tyven eller tyvene har fået adgang til ejendommen med at knuse en rude i en terrassedør med en sten. Fra ejendommen er der stjålet en designerstol - en Wegner Circle Chair - tre PH-lamper af typerne PH 3/2, PH 2/1 og PH 1/2 og otte Royal Copenhagen kopper. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN