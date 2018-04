Tyven lænsede tanken for diesel

Gamst: Meget kunne tyde på, at tyven på forhånd havde vidst, at der var noget at komme efter ved et indbrud i en garage med adresse på Gamstvej.

Ejeren af garagen har således anmeldt et indbrud i garagen til politiet, og her havde tyven tilsyneladende alt nødvendigt værktøj med sig til at bryde ind og ikke mindst at kunne tømme en stor tank, der blev lænset for 800 liter diesel.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem den 26. marts og den 6. april.