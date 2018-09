Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse om forsøg på indbrud i en villa på Kildevænget i Vejen. Tyven eller tyvene har forsøgt at bryde et vindue op, men har ikke haft held til at komme ind i huset. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN