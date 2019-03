Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tyveri fra et byggemarked på Esbjergvej ved Vejen. Her er det lykkedes en tyv at klippe en kædelås over og at stjæle en trailer.

Traileren er grå og af mærket: Humbauer. Trailerens nummerplade bærer registreringsnummeret: BZ 2953.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem søndag aften og mandag morgen.