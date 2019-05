Lintrup: Ejeren af en kiosk på Gl. Møllevej i Lintrup har meldt et indbrud

til politiet.

Ved at opbryde et vindue i kiosken er det lykkedes tyven at stjæle en pengekasse indeholdende et mindre kontant beløb.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt natten til tirsdag.