Rødding: Heldigvis var der ikke noget af værdi at komme efter, og heldigvis stod pengeskabene åbne klokken 03.26 natten til tirsdag, da det var lykkedes en tyv at bryde ind i Rødding Centret.

Det gjorde han ved at bryde en terrassedør op med et koben. Pengeskabene bærer tydeligt præg af, at tyven var kommet for at stjæle noget af værdi. Men intet er tilsyneladende blevet stjålet.