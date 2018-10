Vejen: Ved at opbryde en terrassedør, lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til en bolig på Mågevej i Vejen. Her er hele huset blevet gennemrodet, men tyven nøjedes med at stjæle sølvtøjet og fire stole, designet af Arne Jacobsen af mærket Syveren.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mandag mellem klokken 18.45 og 22.25.