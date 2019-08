Askov: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på Egevænget i Askov.

Her brugte tyvene et koben og brød et stuevindue op og gennemrodede efterfølgende både stuen og soveværelset. Udbyttet blev et smartur af mærket Apple.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem 20. juli og 4. august.