Jels: Natten til torsdag blev der forsøgt begået et indbrud i SuperBrugsen i Jels. Indbrudsforsøget er blevet meldt til politiet, der allerede har gennemset billederne fra videoovervågningen. Heraf fremgår det, at tyven forsøgte at opbryde et vindue med et koben klokken 03.15. Men tyven opgav åbenbart, for intet er blevet stjålet.

På videooptagelserne kan man se tyvens grå, femdørs personbil med sorte lister på siden og med en lygtefejl på venstre baglygte.