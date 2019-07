Veerst: I mange år har lamper, designet af Poul Henningsen - såkaldte PH-lamper, været noget af det, som tyven ofte har på sin ønskeliste. Men om det er PH-lamper, som er blevet stjålet ved et indbrud i Veerst, har Syd- og Sønderjyllands Politi endnu ingen melding om.

Meldingen lyder, at det er lykkedes tyven at skaffe sig adgang gennem et stuevindue i en villa med adresse på Gyden i Veerst og, at udbyttet blev flere designerlamper.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem mandag morgen og onsdag aften.