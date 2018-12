Rødding: At man altid skal huske at låse sin hoveddør - også selv om, man er hjemme, må en borger med adresse i Jels Søndergade nu erkende. Mens beboeren var travlt beskæftiget i haven, fandt en tyv ud af, at hoveddøren til boligen ikke var låst. Derfor tog det ham ikke lang tid at stjæle en af de eftertragtede PH-lamper - en "Rav Limited edition".

Tyveriet blev begået på et tidspunkt onsdag mellem klokken 13.00 og 13.30