Holsted: Ved et indbrud i en landejendom på Hedegårdsvej ved Holsted, lykkedes det tyven også at opbryde en nøglebogs. Her fandt han en nøgle til husets bagdør, og det gjorde det nemt at få adgang til hele huset.

Alt er blevet rodet igennem, og foruden et kontant beløb stjal tyven forskellige guldsmykker, en boremaskine, en motorsav af mærket, Husqvarna, samt en metaldetektor af mærket, Fischer.

Indbruddet blev begået mandag på et tidspunkt mellem klokken 08.30 og klokken 21.30.