Glejbjerg: Politiet har modtaget en anmeldelse af et kombineret hærværk og indbrud i en skole på Bøgelund i Glejbjerg. Det er ikke længe siden, der her blev begået et hærværk, hvor nogle ruder blev knust.

På et eller andet tidspunkt natten mellem mandag og tirsdag har gerningsmanden fjernet afdækningen, der hvor ødelæggelserne i øjeblikket er under reparation, og har så opbrudt både vinduer og døre. Denne gang blev et antal af skolens computere også stjålet, men flere af dem har gerningsmanden efterladt udenfor skolen under åben himmel.