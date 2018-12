Jels: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på Ørstedsvej i Jels. Her lykkedes det tyven at opbryde en kælderdør til Jels Ungdomsklub, men fredag formiddag havde politiet endnu ikke oplysninger om tyvens eventuelle udbytte.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem tirsdag den 18.december klokken 21.30 og torsdag klokken 19.10.