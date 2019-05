Holsted: Søndag formiddag omkring klokken 10.30 havde Ældrecenter Blomsterengen i Holsted en eller et par uindbudte gæster på besøg.

Et par af centrets ældre beboere har samstemmende til politiet forklaret, at de havde åbnet døren for en mandsperson.

I det ene tilfælde havde manden udgivet sig for at være et bud og havde spurgt, om beboeren havde bestilt noget mad. Men det havde vedkommende ikke. Alligevel lykkedes det "buddet" at stjæle 1000 kroner, inden han forsvandt lige så pludseligt, som han var dukket op.

I det andet tilfælde havde manden udgivet sig for at være naboens barnebarn. Denne gang lykkedes det formentlig ikke "barnebarnet" at stjæle noget.

- Skulle der blandt JydskeVestkystens læsere være nogen, som har set eller bemærket noget mistænkeligt i og omkring Blomsterengen søndag formiddag, vil vi meget gerne kontaktes, siger leder i lokal efterforskning, politikommissær Henning Marcussen, Syd og Sønderjyllands Politi.