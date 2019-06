Bevæbnet med en stige og kraftigt værktøj lykkedes det de to tyve først at forcere et elektrisk hegn og dernæst at komme op på taget af en lagerbygning. Heroppefra brød tyvene ind gennem taget og lige ned i et område, hvor der bliver opbevaret cigaretter.

Vejen: Det har været et par beslutsomme og godt forberedte indbrudstyve, som natten mellem torsdag og fredag gennemførte et usædvanligt indbrud i et fødevarelager på Arnfredsvej i Vejen.

Nyt kupforsøg

Natten til lørdag blev to tyve nemlig opdaget af en chauffør, der klokken 01.02 havde et ærinde på det samme lager. Chaufføren har fortalt politiet, at han har set to personer flygte fra gerningsstedet. Så travlt havde de to med at komme væk, at de efterlod en stige.

- Om så det er de samme personer, som har været der igen for at se, om de kunne stjæle nogle flere cigaretter, ved vi ikke. Det lykkedes dem dog ikke at komme ind. De har alene været i færd med at forcere hegnet, da chaufføren forstyrrede dem. Vi havde hurtigt en hundepatrulje ude for at lede efter de to gerningsmænd, men vi fandt dem ikke, siger Henning Marcussen.

Hos Coop fortæller informationsdirektør Jens Juul, at det lykkedes tyvene at stjæle nogle hundrede kartoner cigaretter - foruden Grøn Skjold også cigaretter af mærket Marlboro.

- Og så har vi efter indbruddet allerede taget vores forholdsregler. Fremover vil det ikke mere kunne ske, siger Jens Juul.