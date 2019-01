Tyvebande blev taget på fersk gerning med narko

En patrulje blev sendt til adressen, men da havde vidnet fortalt, at tyvene var kørt bort i en bil. Den fandt politiet dog kort efter på motorvej E20 ved Brørup, hvor tyvebanden blev anholdt og sigtet for at have begået indbruddet.

Foldingbro: Torsdag klokken 15.21 modtog politiets alarmcentral et opkald fra et vidne til et indbrud i en villa på Foldingbrovej i Foldingbro. Vidnet kunne fortælle, at indbrudstyvene var travlt beskæftigede og at indbruddet fortsat var i gang.

Et helt arsenal

Den 28-årige kvinde, som havde ført bilen blev testet med narkometret og kort til hospitalet for at få taget en blodprøve. Foruden sigtelsen for at have medvirket til indbruddet, blev hun testet for narkokørsel. Narkometeret afslørede, at hun var påvirket af amfetamin.

Den 25-årige mand fra Kolding blev visiteret og blev fundet i besiddelse af et helt arsenal af euforiserende medikamenter: 1,23 gram hash, to gram amfetamin, 12 benzodiazepiner, der er et beroligende sovemiddel, et styk rivotril, der er et middel mod epilepsi, og seks krydsere eller såkaldte krydspiller, der er et blandingsprodukt af flere forskellige farlige stoffer.

Den 25-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.