Vejen: Ejeren af en varebil, der stod parkeret i Søndergade i Vejen, har meldt et forsøg på tyveri til politiet.

Forsøget blev gjort klokken 04.15 natten til fredag, da det lykkedes for to tyve at knuse en af bilens sideruder.

Spektaklet fra det splintrede glas vækkede i samme øjeblik bilens ejer, som straks åbnede et vindue og råbte tyvene an.

Politiet har endnu intet signalement af de to tyve, der, i samme øjeblik de blev råbt an, skyndte sig at tage flugten.