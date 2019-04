Vejen: På et tidspunkt i tidsrummet fra søndag aften til mandag morgen har der været indbrud i et autoværksted på Koldingvej i Vejen. Tyven eller tyvene har fået adgang til værkstedet ved at bryde et vindue op. Tyvene har været i både værksted og kontor og er sluppet afsted med et kontant beløb. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN