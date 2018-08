Tyve stjal både fjernsyn og manchetknapper

Lintrup: På et tidspunkt i tidsrummet fra onsdag klokken 08.05 til onsdag klokken 17.45 har der været indbrud i en villa på Dovervej ved Lintrup. Tyven eller tyvene har fået adgang til huset ved at knuse en rude. Hele huset er blevet rodet igennem, og der er stjålet et 46 tommer fjernsyn, en mobiltelefon af mærket Samsung, en GPS af mærket Garmin og manchetknapper af mærket Tiger of Sweden. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN