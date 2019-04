Tyve løb med værdiskab - men det var tomt

Brørup: Politiet har modtaget en anmeldelse om et indbrud i en villa på Søndervænget i Brørup. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra mandag klokken 11 til mandag klokken 15. Tyven eller tyvene har fået adgang til huset ved at knuse en rude i et vindue. Fra villaen er der stjålet en tablet af mærket Medion, et spejlreflekskamera af mærket Nikon, en dansk militæruniform, en luftpistol og et værdiskab. Værdiskabet var dog tomt, så tyvene fik ikke noget ud af at stjæle det. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN