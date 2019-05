Tyve har sjålet dele af bord-bænkesæt: - Det er et helt urimeligt tyveri

Formand for arbejdsudvalget, der fik etablevet Kongeåstien, Arne Madsen, Føvling, er harm over tyveknægte, som i nattens mulm og mørke stjæler fra fællesskabet.

TOBØL: Havde folkene bag Kongeåstien valgte at klaske nogle borde og bænke sammen af skaller - det yderste lag af en opskåret træstamme - så havde møblerne nok ikke været attraktive for gemene tyveknægte, men takket være en stor donation fra AP Møller-fonden blev bordbænkesæt og bygninger langs stien fabrikeret og bygget af kærne-eg, så det kunne holde i mange år.

- Fonden ville have kvalitet, og det var vi selvfølgelig glade for, fortæller formand for arbejdsgruppen bag Kongeåstien, Arne Madsen, Føvling.

Tyveknægte er åbenbart også vældig glade for kvalitet. Tirsdag morgen opdagede folk fra Vejen Kommune, som var ude at gøre nogle af rastepladserne ved Kongeåstien klar til sæsonen, at et stort bordbænkesæt på rastepladsen på Ravningvej var delvist stjålet.

Tyveknægte havde i løbet af natten møjsommeligt skruet de store bolte ud af de store og tunge kævler af kærne-eg fra hinanden og kørt afsted med det meste af møblementet. De var også i gang med at skrue selve bænkens understel fra hinanden, men havde enten opgivet eller var måske blevet forstyrret. Måske tror de, at de kan komme en af de kommende nætter og stjæle det sidste af det kostbare bordbænkesæt.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke kan have sådan noget stående, uden der er nogen, som vil stjæle det, siger Arme Madsen, som er både sur og harm over tyveriet.

- De skulle skamme sig, men jeg håber, at de kommer tilbage med plankerne, eller at de bliver opdaget. Det er jo nogle meget specielle planker, som er lette at kende, hvis man ser dem et eller andet sted og ved, at der er stjålet sådan nogle. De er også stemplet med teksten "Kongeåstien."

Arne Madsen oplyser, at det ikke er første gang, der er sket fra tyveri fra Kongeåstien. For nogle måneder siden blev egeplanker på en del af bagsiden af toiletbygningen ved Villebøl skruet af og stjålet, og i samme omgang havde tyven forsøgt at skille et tilsvarende bordbænkesæt ved siden af toiletbygningen. Det blev opdaget, og Arne Madsen fik skruet nogle ekstra beslag på, så det bliver ekstra svært for en tyv at skille bænken ad.

Tyveriet bliver nu meldt til politiet.