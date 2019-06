Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri og misbrug af et dankort. En 71-årig kvinde har søndag på et tidspunkt i tidsrummet fra klokken 9.10 til 9.45 - uden at opdage det - fået stjålet både dankort og pinkode til kortet. Pinkoden opbevarede kvinden sammen med dankortet. Kort tid efter blev dankortet misbrugt i en hæveautomat hos Frøs Sparekasse, hvor tyvene hævede 6000 kroner. Det oplyser politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN