Vejen: Fredag klokken 17.30 var der lommetyve på spil i Kvickly i Vejen. En 53-årig mand, der på det tidspunkt var i butikken for at handle, fik stjålet en plastiklomme med et Danske Bank logo på. I plastiklommen befandt sig et Mastercard, som tyvene senere forsøgte at misbruge for et større kontantbeløb. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN