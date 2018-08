Tyve brød ind i et elskab

Bække: De planer, tyvene havde Søndag eftermiddag ved konfirmandhuset ved Bække Kirke, får politiet måske aldrig opklaret. Klokken 14.00 hørte præsten nogen rumstere ved et elskab, og derfor åbnede hun straks vinduet for at kunne se, hvad det var, der skete.

Men samtidig skræmte hun nogle personer bort. De tog straks flugten i en grøn varevogn med trailer. Om det var et forsøg på et begå hærværk eller at sætte en alarm ud af spillet inden et indbrud, er ikke til at sige. Hændelsen blev dog meldt til politiet, som straks sendte en patrulje til gerningsstedet.